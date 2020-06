Ue: Eurostat, in primo trimestre 2020 tasso posti lavoro vacanti in zonaeuro in calo a 1,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2020, il tasso di posti di lavoro vacanti nell'area euro è stato dell'1,9 per cento, in calo dal 2,2 per cento del trimestre precedente e dal 2,3 per cento del primo trimestre del 2019. Questo secondo i dati pubblicati da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nell'Ue, il tasso di posti di lavoro vacanti è stato anche dell'1,9 per cento nel primo trimestre 2020, in calo rispetto al 2,1 per cento del trimestre precedente e dal 2,3 per cento del primo trimestre del 2019. Nella zonaeuro, il tasso di posti di lavoro vacanti nel primo trimestre 2020 è stato dell'1,6 per cento nell'industria e nelle costruzioni e del 2 per cento nei servizi. Tra i Ventisette il tasso era dell'1,7 per cento nell'industria e nelle costruzioni e del 2 per cento nei servizi. Tra gli Stati membri, il tasso più alto di posti di lavoro vacante nel primo trimestre 2020 sono stati registrati in Repubblica Ceca (5,7 per cento), Belgio (3,2 per cento) e Austria (2,9 per cento). Al contrario, i tassi più bassi sono stati osservati in Polonia (0,6 per cento), Italia, Irlanda e Bulgaria (tutti allo 0,7 per cento). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il tasso di posti di lavoro vacanti nel primo trimestre del 2020 è sceso in venti Stati membri ed è rimasto stabile in Spagna, Cipro, Lussemburgo e Finlandia. I maggiori cali sono stati registrati in Italia, Lettonia e Malta (-1,1 punti percentuali in tutti). (Beb)