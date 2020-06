Lombardia: Fontana, con maturità oggi nostri 18enni protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa settimana con gli esami di maturità i nostri diciottenni sono protagonisti. In Lombardia però abbiamo un ragazzo speciale che in questi mesi ha combattuto con tutte le sue forze e ha vinto. La storia di Mattia, raccontata da un documentario americano e dalla Rai, ha fatto il giro del mondo. La sua forza e quella dei suoi medici ed infermieri sono una bellissima testimonianza per tutti noi. Gli facciamo un grande augurio. Forza". Lo ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'inizio delle prove di maturità. (Rem)