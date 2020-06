India: coronavirus, oltre 343 mila casi e 9.900 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani il primo ministro, Narendra Modi, si confronterà con i capi di governo statali, per la sesta volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nel pomeriggio è in programma una videoconferenza con i rappresentanti di 21 Stati/Territori, tra i quali Punjab, Kerala, Goa, Uttarakhand, Jharkhand, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. Domani sarà la volta di Nuova Delhi, Maharashtra, Bengala Occidentale, Karnataka, Gujarat, Bihar e Uttar Pradesh. Il 60 per cento dei casi si concentra in tre Stati/Territori: Maharashtra, Tamil Nadu e Nuova Delhi. La situazione del Territorio della capitale è stata esaminata l’altro ieri dai ministri dell’Interno, Amit Shah, e della Sanità, Harsh Vardhan, e dal capo del governo e dal governatore di Delhi, Arvind Kejriwal e Anil Baijal rispettivamente. Ieri il capo del governo dello Stato indiano del Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswami, ha annunciato un lockdown rigoroso ma limitato ai distretti di Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu e Tiruvallu dal 19 al 30 giugno. (segue) (Inn)