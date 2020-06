© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza per la riapertura immediata delle aree gioco presenti all'interno di parchi, ville e giardini pubblici su tutto il territorio comunale. Lo rende noto il Campidoglio. La chiusura delle aree gioco nella Capitale era stata disposta per l'emergenza coronavirus. (Com)