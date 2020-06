Roma: controlli Polfer, in una settimana 14 denunce e 3 bambini rintracciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fermo di polizia giudiziaria, 14 persone denunciate, 5.132 persone controllate, 543 pattuglie impiegate in stazione, 11 contravvenzioni amministrative elevate e 3 minori rintracciati. Questo è il bilancio dell'attività della polizia di Stato - compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa, dei controlli nel territorio ferroviario in ambito regionale. In particolare, nella mattinata del 13, gli agenti del settore operativo di Roma Termini hanno fermato un algerino, perché indiziato di rapina in concorso, ai danni di una persona di origine marocchina. Le indagini effettuate da personale di polizia giudiziaria, anche con l'ausilio del sistema di videosorveglianza della Stazione, hanno permesso di accertare la responsabilità dell'algerino come uno degli autori della rapina, anche a conferma del riconoscimento da parte della vittima. Il 23enne algerino, insieme ad altre persone ancora ignote, nella serata del 12, sotto la pensilina di piazza dei Cinquecento, hanno avvicinato il cittadino marocchino e dopo avergli sottratto il cellulare e il denaro si sono dileguati. Il cittadino algerino è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ed associato presso la casa circondariale di Regina Coeli. (segue) (Rer)