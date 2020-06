Roma: controlli Polfer, in una settimana 14 denunce e 3 bambini rintracciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 12 giugno, gli agenti della sottosezione Polizia ferroviaria di Roma Tiburtina hanno denunciato un 25enne nigeriano per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di generalità. Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte del capotreno di un uomo che era salito a bordo di un treno Alta velocità senza titolo di viaggio, gli agenti della Polfer sono intervenuti, ma alla loro vista l'uomo ha continuato nel suo atteggiamento ostile e non collaborativo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e di sottoporsi ad accertamenti. Infine l'8 giugno, una ragazza bosniaca minore di quattordici anni, è stata riconosciuta e denunciata dagli agenti del settore operativo della Roma Termini, mentre era in Stazione, quale autrice di alcuni furti commessi nei giorni precedenti. In particolare dopo averla riconosciuta hanno proceduto al suo controllo e, gli approfondimenti investigativi compiuti anche con l'ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti nello scalo ferroviario, hanno permesso di accertare che la ragazza era l'autrice di due furti commessi alla Stazione Termini nei giorni precedenti a danno di due turisti, a cui aveva rubato beni e denaro per un valore di alcune centinaia di euro. (Rer)