Turismo: Touring Club Italiano lancia visite guidate digitali

- Visite guidate digitali da 45 minuti per scoprire il patrimonio del Touring Club Italiano. L’associazione privata non profit impegnata nella tutela e promozione dell'Italia come bene comune, in collaborazione con ArtAway, piattaforma che offre tour virtuali per conoscere città e opere d'arte italiane accompagnati in video conferenza da esperti, lancia infatti un nuovo progetto per far conoscere il suo archivio storico, collezionato nei 125 anni di attività. Le visite guidate digitali disponibili su ArtAway.com permetteranno al pubblico di approfondire tematiche e argomenti dall’archivio del Touring Club Italiano con una modalità non solo virtuale, ma dal vivo, con la possibilità di interagire con le guide e i mediatori culturali, per approfondire curiosità e stimoli. A siglare l'avvio di questa collaborazione, dal 18 giugno 2020 saranno disponibili sulla piattaforma i primi due tour. Il primo, "L'Atlante Internazionale del Touring Club Italiano", è dedicato all'affascinante attività di produzione di carte e atlanti per cui il Touring si è sempre distinto. La visita, a partire dai materiali presenti in archivio, segue lo sviluppo della cartografia in Italia fino ai giorni nostri a partire dall'opera simbolo dell'eccellenza del Touring Club in campo cartografico, l’atlante internazionale del 1927. Il secondo, "Com'erano le vacanze degli Italiani", è incentrato sullo sviluppo del turismo italiano negli anni '50, con un focus su tutte le attività e proposte messe in campo in quel decennio da Touring Club Italiano per portare i suoi soci a scoprire la penisola e a viaggiare, in un momento storico che stimola oggi un confronto con la situazione attuale che stiamo vivendo. I tour durano 45 minuti, sono gratuiti per i soci del Touring Club Italiano e prevedono un piccolo contributo per chi non è socio. (com)