Guinea-Conakry: coronavirus, presidente Condé annuncia allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Guinea, Alpha Condé, ha annunciato l'allentamento di alcune restrizioni volte a prevenire la diffusione del coronavirus. In un discorso alla nazione tenuto ieri sera, il presidente guineano ha annunciato che i luoghi di culto riapriranno a partire dal 28 giugno in aree in cui non sono state segnalate infezioni, mentre le scuole e le università riprenderanno a partire dal prossimo 29 giugno. Nel paese si registrano al momento confermato 4.572 casi di coronavirus, di cui 26 morti. (Res)