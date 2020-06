Coronavirus: Rizzi, maggiore rischio di infiltrazioni mafia in economia legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è più probabile che un mafioso si presenti come un manager rampante piuttosto che con le sembianze dell'uomo lombrosiano". Così il prefetto Rizzi nel corso del vertice sull'emergenza criminalità a seguito della pandemia causata dal Covid 19 in Europa. Rizzi ha sottolineato ai colleghi delle polizie di Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito, come la criminalità mafiosa italiana abbia da anni abbandonato modalità criminali basate unicamente sulla forza dell'intimidazione e sulla violenza. Per trovare un precedente è stato ricordato quanto accadde in occasione della caduta del muro di Berlino nel 1989: nel corso di una conversazione intercettata tra due mafiosi, alla domanda su come comportarsi all'indomani del crollo, la risposta fu "compra tutto: ristoranti, discoteche, hotels". "Ed è proprio questo il rischio maggiore nell'attuale momento storico - ha precisato Rizzi - che l'enorme disponibilità di denaro liquido da parte delle organizzazioni mafiose e della 'ndrangheta in particolare, possa riversarsi sui mercati, inquinando l'economia legale". (Ren)