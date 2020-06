Roma: M5s, con arresti Casamonica altro duro colpo ai clan, lotta alle mafie non si ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione 'Noi proteggiamo Roma' rappresenta un altro duro colpo dello Stato al clan dei Casamonica". Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle della commissione Antimafia. "Su richiesta della Dda, il Servizio centrale operativo e il Servizio centrale anticrimine della polizia di Stato, hanno eseguito misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Inoltre, su proposta del procuratore e del questore di Roma sono stati sequestrati beni per 20 milioni di euro. Ancora una volta lo Stato ribadisce la sua presenza e per questo vogliamo ringraziare la magistratura e le forze dell’ordine, per il lavoro che stanno svolgendo nella lotta alle mafie e alla criminalità. Infine non possiamo non sottolineare che grazie all'operato del sindaco Virginia Raggi, la politica dell’antimafia, a Roma, è più attiva che mai", conclude la nota. (Com)