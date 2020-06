Roma: rubano in un centro commerciale all'Eur, arrestati tre giovani nomadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione Roma Eur hanno arrestato tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, tutti domiciliati al campo nomadi di via Candoni e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato. A seguito di richiesta giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale Euroma 2 in viale dell’Oceano Pacifico dove i giovani complici avevano fatto razzia di prodotti di cosmetica e di profumi all’interno di un negozio. Dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, infatti, i tre hanno rubato numerosi articoli, del valore complessivo di circa 650 euro, nascondendoli in una borsa. Notati dagli addetti alla sicurezza, i ladri sono stati bloccati dai carabinieri che hanno anche recuperato tutta la refurtiva. L’arrestato maggiorenne è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, mentre i minori sono stati condotti presso il Centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. (Rer)