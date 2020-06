Ue: Eurostat, crescita costo del lavoro orario del 3,4 per cento in primo trimestre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2020, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il costo del lavoro orario nella zonaeuro è cresciuto del 2,6 per cento nell'industria, del 3 per cento nell'edilizia, del 3,4 per cento nei servizi e del 4,2 per cento nei settori dell'economia non commerciale. Nell'Ue, il costo del lavoro all'ora è cresciuto del 3,1 per cento nell'industria, del 3,2 per cento nelle costruzioni, del 3,6 per cento nei servizi e del 4,3 per cento nell'economia non commerciale. Nel primo trimestre del 2020, i maggiori aumenti annuali dei costi orari del lavoro per l'intera economia sono stati registrati in Lituania (+11,4 per cento) e Bulgaria (+10,2 per cento) mentre l'incremento più basso si è registrato in Croazia (+0,3 per cento) e Lussemburgo (+0,4 per cento). (Beb)