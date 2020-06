Repubblica Ceca: premier minaccia elezioni anticipate e respinge proposta Kscm su deficit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha respinto la proposta del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) di ridurre il deficit dalla cifra proposta di 500 miliardi di corone a 450 (da 18,4 a 16,5 miliardi di euro). Lo riferisce il portale "idnes.cz". Babis ha anche agitato lo spauracchio di elezioni anticipate qualora il bilancio non dovesse passare e al governo di Praga fosse impedito di realizzare il suo programma. Continuerà comunque la discussione con i partiti di opposizione in merito. "Stiamo discutendo con tutti. Siamo un esecutivo nato con il sostegno dei comunisti, ma non dipendiamo da loro", ha detto il premier dopo un colloquio con il leader del Kscm, Vojtech Filip. A suo avviso, finora solamente il Partito pirata e l'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) hanno partecipato a un dialogo costruttivo, mentre altre formazioni politiche nel negoziato non fanno altro che "agitare forche". (Vap)