M5s: Di Stefano, un palese falso che ci ha procurato "24 ore di fango"

- Il presunto pagamento di 3,5 milioni di euro dal governo del Venezuela al Movimento 5 Stelle è la "più grande fake news della storia" e non averla verificata per tempo ha procurato all'M5S, "24 ore di fango" sui giornali. Lo ha detto questa mattina il sottosegretario agli Esteri ed esponente del Movimento, Manlio Di stefano, ai microfoni di "Radio Anch'io". "A me stupisce onestamente, anzi non mi stupisce più nulla ormai della stampa italiana, l'enfasi che è stata data dai giornali a un documento palesemente falso", ha detto Di Stefano ricordando il documento pubblicato ieri dal quotidiano spagnolo "Abc". Il sottosegretario striglia la stampa per permesso "24 ore di fango" senza eseguire "l'analisi del documento" sulla cui autenticità oggi in molti avanzano dubbi. "Ieri utti i quotidiani sono andati avanti con una notizia che era una balla colossale. Basta andare nel tempo. Noi abbiamo rinunciato a 50 milioni di euro di rimborsi elettorali. Ma quale sarebbe il senso di prenderne 3,5, oltre al fatto che è una tangente, una cosa che non ci appartiene?". Dopo aver ricordato gli elementi del rapporto dell'intelligence che sollevano dubbi - dal timbro ufficiale della Repubblica alla dicitura del ministero della Difesa - Di Stefano si chiede con "quanta enfasi oggi i giornali titoleranno che si è trattato di una grande balla". Un caso peraltro non paragonabile a quello deui presunti finanziamenti russi alla Lega Nord, sostiene l'esponente del Movimento, ricordando che su quello c'è in corso una indagine della magistratura. "La politica estera del Movimento, sul Venezuela, sulla Russia, sull'Iran, è sempre stata indipendente e spesso controcorrente, perche noi crediamo che non si possa essere sempre allineati su un pensiero unico. Ma non vuol dire, chiaramente che prendiamo soldi". (Rin)