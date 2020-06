Spagna: Casado (Pp), pronti a tendere mano a governo con un patto economico anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) si è detto pronto a "tendere la mano" al governo spagnolo del premier Pedro Sanchez, per stabilire un patto economico volto a combattere le "devastazioni del coronavirus". Lo ha affermato oggi il presidente del Pp, Pablo Casado, nel corso di un incontro del Forum della nuova economia con il candidato alla presidenza del Pp-Ciudadanos alla elezioni che si svolgeranno il 12 luglio prossimo nella Comunità autonoma dei Paesi baschi. Il piano della forza all'opposizione prevede un pacchetto di dieci misure da concordare con l'esecutivo, tra le quali esentare dal pagamento delle tasse le imprese duramente colpite dal Covid-19, creare contratti sovvenzionati per incorporare i lavoratori licenziati e per ridurre la burocrazia. Tuttavia, secondo alcune fonti del Pp consultate da "El Mundo", c'è scetticismo in merito alla possibilità di raggiungere un'intesa con il premier che, rivelano dalla sede centrale dei popolari, non si sarebbe fatto sentire "da settimane". (Spm)