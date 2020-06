Borsa: Gualtieri, ripresa duratura non può prescindere da sistema finanziario resiliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ripresa duratura e sostenibile non può prescindere da un sistema finanziario resiliente e dinamico. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in un messaggio inviato al presidente della Consob, Paolo Savona, in occasione dell’incontro annuale della commissione con il mercato finanziario. “L’epidemia ha dimostrato quanto sia fondamentale poter disporre di fonti di finanziamento alternative e complementari al canale bancario, che garantiscano l’accesso a finanziamenti a lungo termine compreso il capitale di rischio”, ha detto il ministro, sottolineando che tali politiche “non servono solo a ristabilire gli equilibri patrimoniali delle società, ma sono soprattutto funzionali a garantire capitale per i nuovi investimenti”. Lo Stato, ha aggiunto Gualtieri, sta facendo la sua parte anche in questa direzione, ma il suo intervento non può prescindere dalla presenza di mercati finanziari efficienti e aperti alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. “In questi mesi la Consob è stata chiamata a delicati interventi a tutela del funzionamento del mercato, dimostrando l’importanza di assetti organizzativi e operativi in grado di coordinarsi con il contesto europeo e rispondere con tempismo alle nuove sfide, garantendo una adeguata capacità di adattamento sul piano regolamentare e operativo”, ha scritto il ministro, ribadendo che gli sforzi delle istituzioni devono essere tesi a “valorizzare le peculiarità del nostro sistema finanziario, con un ruolo propulsivo anche nel quadro europeo”. (Ems)