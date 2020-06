Guinea-Conakry: opposizione indice nuova marcia di protesta per l’8 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso le autorità di Conakry hanno però riconosciuto per la prima volta che le violenze scoppiate a Nzerekoré nei giorni immediatamente precedenti al contestato referendum costituzionale del 22 marzo scorso hanno causato la morte di 30 persone. È quanto emerge dalle conclusioni della procura di Kankan, che attribuisce le origini delle violenze al Fndc, la piattaforma che riunisce le forze di opposizione e della società civile. Secondo gli inquirenti, fra i manifestanti ci sarebbero stati anche elementi provenienti dalla Liberia e appartenenti al Movimento punito di liberazione per la democrazia (Ulimo), attivo in territorio guineano dagli anni 2000. Le proteste hanno infiammato il paese prima e dopo il voto per le elezioni legislative e il contestato referendum costituzionale promosso dal presidente Condé nel chiaro tentativo, almeno secondo quanto denunciato dall'opposizione, di ottenere un terzo mandato presidenziale alle elezioni generali del prossimo ottobre. Lo scrutinio si è svolto, come previsto, in un clima di forti tensioni, con le opposizioni che hanno boicottato il voto e hanno indetto proteste di massa sfociate in violenze e scontri con le forze dell'ordine. (segue) (Res)