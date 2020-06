Frosinone: Acea Ato 5, sospensione idrica a Sora venerdì 19 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 5 comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica presso via Venezia, nel Comune di Sora, venerdì 19 giugno dalle ore 7.30 alle ore 11.30, si verificherà una sospensione del flusso idrico. Le zone interessate dal disservizio saranno: via Principe Umberto, via Roma, via Eduardo la Pietra, via Sant’Amasio, via Trento, via Trieste, parte di via XX Settembre. Il flusso idrico tornerà regolare nella stessa giornata del 19 giugno (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi arrecati alla cittadinanza.(Com)