Svizzera: prevista contrazione del Pil del 6,2 per cento, la peggiore dal 1975

- L'economia svizzera subirà la peggiore recessione degli ultimi decenni nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus: secondo quanto riferito dal segretariato di Stato dell'economia, infatti, il Pil elvetico subirà una contrazione del 6,2 per cento. Si tratta della peggiore recessione dal 1975, un anno in cui l’economia del paese venne pesantemente colpita dagli effetti dello shock dei prezzi petroliferi. Negativo anche il dato sulla disoccupazione che salirà al 3,8 per cento nell’anno corrente, soprattutto a causa dei dati legati al commercio estero – in saldo negativo, al calo della spesa dei consumatori e ai blocchi imposti alle imprese per contenere la diffusione del Covid-19. La stima è leggermente migliore rispetto alla contrazione del 6,7 per cento prevista ad aprile. Il governo elvetico, inoltre, prevede una graduale ripresa durante la seconda metà del 2020 a condizione che non si verifichi una seconda ondata di contagi che provochi ulteriori restrizioni. Secondo il segretariato, nel 2021 la crescita economica sarà del 4,9 per cento, mentre il tasso di disoccupazione resterà a un tasso molto elevato rispetto alle tendenze locali, pari al 4,1 per cento. (Geb)