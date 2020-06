Torino: botte a mamma e moglie, due arresti per maltrattamenti nelle ultime 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arresti per maltrattamenti nelle ultime 48 ore nella prima cintura di Torino. Il primo a Moncalieri, dove le manette sono scattate per un ragazzo di 28 anni, che ha aggredito e picchiato la madre al culmine di un litigio. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. La prima telefonata l’ha fatta la madre; poi ha chiamato la nonna che abita a due civici si distanza; da ultima, una vicina di casa, quando i i carabinieri erano già sul posto. Umiliazioni e prepotenze duravano ormai da tempo. Il giovane ha cercato di aggredire i militari, scagliandosi contro di loro e obbligandoli a utilizzare lo spray al peperoncino per fermarlo. Il secondo episodio di maltrattamenti a Rivoli, dove le manette sono scattate per un romeno di 51, che ha picchiato e minacciato di morte la moglie e il figlio di 12 anni. La vittima è riuscita a chiamare i carabinieri, che sono arrivati subito e hanno sorpreso la coppia che litigava. La donna, una romena di 46 anni, è stata accompagnata in ospedale per diverse escoriazioni al volto; il figlio è stato ricoverato nel reparto pediatrico di Rivoli in osservazione. (Rpi)