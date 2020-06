Senato: Casellati incontra Eisenberg, grazie a Usa per supporto in emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto ieri a Palazzo Giustiniani l'ambasciatore degli Stati Uniti, Lewis Eisenberg. Casellati ha ringraziato l'ambasciatore per il generoso supporto americano all'Italia nel momento più critico dell'emergenza sanitaria e ha espresso vicinanza e solidarietà per la diffusione del coronavirus negli Stati Uniti. Al centro del colloquio, oltre all'andamento della pandemia nei due Paesi, anche le sue gravi ricadute economiche e sociali e le prospettive di rilancio dell'economia negli Usa e nel contesto europeo. (com)