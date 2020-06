Penisola coreana: la Corea del Nord demolisce l’ufficio di collegamento di Kaesong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha demolito oggi l’ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong, sul lato settentrionale del confine tra le due Coree, aggravando ulteriormente lo stato di tensione in atto nella Penisola da due settimane a questa parte. Lo ha annunciato il ministero dell’Unificazione sudcoreano, secondo cui la demolizione è avvenuta alle ore 2,49 di questa mattina, dopo che una colonna di fumo è stata avvistata nell’area interessata. Il nord ha optato per una plateale esplosione, a rimarcare la natura ritorsiva dell'operazione. L’esplosione giunge a tre giorni dalle minacce di azioni contro il Sud da parte di Kim Yo-jong, vicedirettrice del dipartimento Fronte unito (incaricato delle relazioni col Sud) del Partito del lavoro di Corea nonché sorella del leader Kim Jong-un. La sorella di Kim, tra l’altro, aveva annunciato che a breve si sarebbe vista “una tragica scena dell’inutile ufficio di collegamento nord-sud completamente collassato”. L’ufficio era stato avviato a settembre 2018 per facilitare gli scambi e la cooperazione intercoreani in un clima di riconciliazione creato dai colloqui al vertice tra i loro leader. (segue) (Git)