Rifiuti: Verdi Roma e Lazio su Ama, cronaca di una morte annunciata

- Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, coportavoce dei Verdi di Roma, insieme a Nando Bonessio e Laura Russo, coportavoce dei Verdi del Lazio, in una nota affermano: "Fin dal giorno delle dimissioni del cda, sia noi che il consigliere Masullo avevamo denunciato il piano del sindaco Raggi per smantellare l'azienda capitolina per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, al 100 per cento pubblica, in favore dello stesso servizio reso da Acea, il cui 49 per cento delle azioni è prevalentemente nelle mani di Suez e Caltagirone. Sui 250 mini impianti di compostaggio che Acea intende realizzare entro il 2022 avevamo espresso già da ottobre le nostre perplessità: è in atto una privatizzazione di fatto del servizio", continua la nota. "Con questa scelta – proseguono – il M5s rinuncia definitivamente alla promessa elettorale di avviare Roma all'economia circolare per la gestione dei rifiuti, a dare una governance stabile ad Ama e, di conseguenza, a passare a una holding costituita da Acea la parte economicamente più rilevante del trattamento del rifiuto differenziato lasciando all'Ama solo l'organizzazione dell'oneroso servizio di raccolta, i cui costi graveranno sempre di più sui romani". "Il sindacato arriva purtroppo con grande ritardo. A Raggi, – concludono Calcerano, Meli, Bonessio, Russo, – chiediamo di aprire un dibattito trasparente con cittadini, comitati, sindacati e forze politiche per spiegare loro una volta per tutte se il percorso intrapreso è proprio quello di privatizzare il mercato dei rifiuti".(Com)