Brasile: Petrobras e industrie di Rio presentano nuovo metodo per test di massa per covid-19

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras e la Federazione delle industrie dello stato di Rio de Janeiro (Firjan/Senai) hanno reso disponibile gratuitamente un protocollo scientifico relativo a una nuova metodologia di test di massa per la Covid-19. Secondo Petrobras, il metodo chiamato "pool multiplex", è più agile ed economico, perché può valutare i campioni biologici di più persone contemporaneamente. Laboratori specializzati in Brasile e in tutto il mondo che sono interessati possono richiedere e ottenere la metodologia dall'Istituto Senai. "Il protocollo del nuovo modello di test funge da guida orientativa, riunendo tutte le linee guida e le possibili applicazioni, oltre alla convalida tecnico-scientifica necessaria per i laboratori, le aziende e le istituzioni scientifiche e tecnologiche per adottare il metodo", ha riferito Petrobras. (Brb)