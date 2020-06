Fase 3: Renzi, Inps è stato disastro epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inps è stato un "disastro di proporzioni epocali". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Rtl 102.5. "Quando il 1 aprile c'è stata la prima giornata per i 600 euro, quando hanno dato la colpa agli hackers mi hanno ricordato i Blues Brothers con la colpa alle cavallette", ha detto. "Non ci si può inventare le scuse perché hai fallito. L'importante è che i denari arrivino ma la cassa integrazione da se' non basta più", ha spiegato. "Il vero elemento di novità sarà però quando daremo i soldi agli imprenditori per abbassare il costo del lavoro".(Rin)