Abruzzo: via libera a potenziamento rete ospedaliera per emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare la rete ospedaliera per emergenza Covid-19. E' quanto prevede una delibera adottata nella serata di ieri dalla Giunta regionale abruzzese. Il documento è stato illustrato dall'assessore alle Politiche della salute Nicoletta Verì. Il piano definisce un potenziamento omogeneo dei quattro ambiti provinciali con un incremento di 66 posti letto di terapia intensiva, portando la dotazione complessiva regionale a 189 posti di terapia intensiva e una riconversione e riqualificazione di 92 posti letto di semi-intensiva, che saranno in grado di garantire una assistenza ad alta intensità di cura. Inoltre, per far fronte alle successive fasi dell'emergenza, la regione ha programmato la riorganizzazione e ristrutturazione dei pronto soccorso con l'obiettivo prioritario di separare i percorsi e creare aree distinte di permanenza dei pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. In ultimo, il piano di riordino prevede da un lato il potenziamento del trasporto secondario inter-ospedaliera per pazienti Covid, con nuove ambulanze medicalizzate dedicate e, dall'altro, consente un incremento della dotazione del personale sanitario secondo i tetti di spesa consentiti in deroga dal livello ministeriale.(Gru)