Regno Unito: fonti stampa, scelta direzione commissione disuguaglianze è controversa

- In molti sono insoddisfatti dalla scelta del governo britannico di selezionare il consigliere Munira Mirza come direttore della nuova commissione sulle disuguaglianze razziali. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Mirza è una scelta controversa, nota il quotidiano. Il consigliere governativo ha infatti in passato dubitato dell'esistenza del razzismo istituzionale e criticato precedenti commissioni per aver creato una "cultura del lamento". Sembra che Mirza intenda reclutare Trevor Phillips per collaborare con lei nelle indagini della commissione. Anche Philips sarebbe una scelta non poco controversa, specialmente per via del suo riferimento ai musulmani del Regno Unito come "una nazione dentro alla nazione". Il ministro "ombra" della Giustizia David Lammy ha criticato la selezione del governo, e ha aggiunto che la scelta di Mirza "indebolisce ulteriormente" la commissione di Johnson. Il think tank Institute of Race Relations ha commentato che sarà difficile fidarsi dei risultati ottenuti dalla commissione. "E' difficile fidarsi dei consigli politici di qualcuno che nega l'esistenza delle strutture che producono le disuguaglianze sociali provate dalle comunità di colore", ha sottolineato il centro studi. (Rel)