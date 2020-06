Portogallo: governo modificherà legge che impedirebbe nomina Centeno a Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese è al lavoro per cercare di ritardare il più possibile l'approvazione di un disegno di legge che impedirebbe ai membri dell'esecutivo di assumere incarichi presso la Banca centrale del paese prima di cinque anni, impedendo, di fatto, la nomina alla guida dell'ente dell'ex ministro delle Finanze, Mario Centeno. Il Partito socialista (Ps), secondo quanto riferisce il quotidiano "Expresso", entro domani deve raccogliere i voti necessari nel Comitato per il bilancio e le finanze (Cof) per rimandare l'eventuale approvazione del disegno di legge presentato dal partito Persone-animali-natura (Pan) e Partito ecologista verdi (Pev) ed i socialisti sarebbero pronti a chiedere diverse udienza alla alla Banca centrale europea (Bce). I rapporti di forza all'interno del Cof vedono 10 deputati del Ps, 8 del Partito-social democratico, 2 del Blocco di sinistra, 1 Partito comunista portoghese (Pcp), 1 Pan, 1 Iniziativa liberale (Il), 1 Chega. Se tutti i componenti saranno presenti alla seduta, il Ps dovrà ottenere una maggioranza di tre voti per scongiurare quella che è stata definita "legge anti-Centeno". (Spm)