Africa: coronavirus, bilancio sale a 252.189 casi e 6.789 decessi

- In Africa è salito a 252.189 il numero complessivo dei casi confermati di coronavirus registrati in tutti i 54 paesi del continente. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma "Covid19-Africa", il paese più colpito si conferma il Sudafrica con 73.553 casi, seguito da Egitto (46.289), Nigeria (16.658), Ghana (11.964), Algeria (11.031), Camerun (10.140), Marocco (8.885) e Sudan (7.435). In totale si registrano 6.789 decessi e 114.601 guariti. (Res)