Regno Unito: cancelliere "ombra" Dodds, necessario budget d'emergenza per l'estate

- Il cancelliere dello Scacchiere "ombra" del Partito laburista, Anneliese Dodds, ha esortato il governo britannico a introdurre un budget d'emergenza per l'estate, che comprenda un pacchetto di stimoli economici per prevenire un aumento della disoccupazione. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times". Dodds ha invitato il cancelliere Rishi Sunak a presentare un "budget completo". Solo così il governo può utilizzare tutto il suo potere fiscale per tentare di salvare l'economia britannica, secondo Dodds. Il cancelliere "ombra" ha detto al "Ft" che le priorità del budget dovrebbero essere prevenire l’aumento della disoccupazione, il miglioramento dei corsi di formazione e un’assistenza più generosa a chi ha perso il proprio posto di lavoro. Secondo Dodds il governo dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di prolungare il programma di mantenimento dei posti di lavoro anche dopo la scadenza di ottobre, almeno per le aziende che ne hanno veramente bisogno. "Siamo stati lenti nella nostra risposta rispetto ad altri paesi (...) La Germania ha introdotto un pacchetto di sussidi due settimane fa", ha notato Dodds. Il cancelliere "ombra" ha aggiunto che a meno che il governo non agisca relativamente in fretta, molti impiegati perderanno la speranza di poter mantenere il proprio posto di lavoro. (segue) (Rel)