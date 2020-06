Regno Unito: cancelliere "ombra" Dodds, necessario budget d'emergenza per l'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere britannico Rishi Sunak sinora ha contestato la proposta di un pacchetto di sussidi di questo tipo per l'estate, che includa riduzioni fiscali e impegni di spesa del governo. Secondo Sunak il prossimo budget dovrebbe essere introdotto in autunno. Dodds ha invece sostenuto la necessità di un ampliamento dei sussidi estivi, e ha anche sottolineato come l'allentamento del sostegno statale non sia collegato direttamente alle modifiche delle misure restrittive. Per esempio, i ministri stanno ancora discutendo sulla misura di distanziamento sociale di due metri, che è un ostacolo fondamentale per il settore ricettivo. "Non collegare la rimozione delle strategie di assistenza con l'allentamento del blocco (...) provocherà ulteriori casi di disoccupazione ed è perciò fonte di grande preoccupazione", ha commentato Dodds. (Rel)