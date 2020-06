Romania: Scope Ratings conferma rating a BBB- con una prospettiva negativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia tedesca Scope Ratings ha confermato il rating della Romania per il debito in valuta estera e a lungo termine a BBB-, nonché il rating per il debito a breve termine in valuta estera e in valuta locale a S-2. L'outlook associato per entrambi i rating viene mantenuto a "negativo", come si legge in un comunicato della stessa agenzia. Scope Ratings afferma che il mantenimento delle prospettive "negative" per il rating sovrano della Romania è causato da due motivi: il deterioramento delle finanze pubbliche dopo diversi anni di politica fiscale espansiva, che potrebbe portare il disavanzo pubblico a circa il 9 per cento del Pil nel 2019 e un rapporto debito pubblico/Pil del 45 per cento, nonché la limitazione delle riserve ufficiali per coprire il debito in valuta estera in un ambiente di stress maggiore, cosa che riduce la portata delle azioni di politica monetaria disponibili per sostenere l'economia domestica oltre le misure annunciato finora. D'altra parte, la conferma del rating del tipo investment-grade "BBB- attribuito alla Romania tiene conto di una serie di punti di forza come la qualità di un paese membro dell'Unione Europea, cosa che porta con sé accesso a fondi di investimento, un forte potenziale di crescita, nonostante la crisi sanitaria e il livello moderato del debito pubblico ed estero. (segue) (Rob)