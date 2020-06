Romania: Scope Ratings conferma rating a BBB- con una prospettiva negativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scope Ratings avverte che potrebbe declassare il rating della Romania nei prossimi 12-18 mesi se il persistere di deficit strutturali o la mancanza di un risanamento di bilancio comporterebbe un deterioramento della sostenibilità del debito a medio termine; il deprezzamento del tasso di cambio o la diminuzione delle riserve ufficiali aumenterà la probabilità di una crisi della bilancia dei pagamenti e/o la riduzione del sostegno da parte delle istituzioni europee esporrà la Romania a una diminuzione delle fonti di finanziamento a lungo termine necessarie per stabilizzare il potenziale di crescita. Al contrario, le prospettive associate al rating della Romania potrebbero essere "stabilizzate" se una risposta politica efficace porti a un adeguamento delle politiche fiscali, che consente un ritorno a una traiettoria del debito sostenibile nei prossimi due anni e un forte sostegno per investimenti da parte delle istituzioni europee per facilitare una ripresa economica rapida e sostenibile e/o l'attuazione di riforme strutturali nel sistema dell'istruzione e nel mercato del lavoro che sosterrebbero il potenziale di crescita a lungo termine della Romania. (Rob)