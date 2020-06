Auto: premier ungherese Orban, governo promette aiuti a stabilimenti Audi a Gyor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese è pronto a fornire un sostegno finanziario ad Audi, per consentire una piena ripresa della produzione presso gli stabilimenti della società a Gyor, nell'ovest del paese. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Orban ritiene Audi un attore chiave nella ripresa dell'economia ungherese dagli effetti della pandemia. La compagnia automobilistica dà lavoro a oltre 12 mila persone ed è uno dei principali esportatori in Ungheria. Il capo del governo non ha specificato di che tipo di aiuti finanziari si parli, ma ha ricordato che potrebbero essere necessari anche due anni prima che il settore automobilistico locale possa tornare a pianificare un'espansione della propria capacità produttiva oltre i livelli antecedenti alla pandemia. Ha definito gli stabilimenti Audi a Gyor "un bastione dell'industria ungherese" e "l'orgoglio della nazione", evidenziando che la società ha investito oltre 11 miliardi di euro in impianti a basso impatto ambientale. La fabbrica ha ripreso l'attività produttiva su tre turni proprio ieri. (Vap)