Cina-Cambogia: riunione Comitato di coordinamento intergovernativo, rafforzato commercio prodotti agricoli

- Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha presieduto oggi la quinta riunione del Comitato di coordinamento intergovernativo Cina-Cambogia, assieme al vice primo ministro cambogiano Hor Namhong. L'incontro si è svolto tramite videoconferenza. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", Wang ha sottolineato che quest'anno ricorre il decimo anniversario della partnership strategica globale tra Cina e Cambogia e il primo anniversario della firma del piano d'azione per la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per i due paesi. "La Cina non vede l'ora rafforzare la cooperazione in vari settori, nonché su questioni internazionali e regionali di interesse comune nel contesto della regolare prevenzione e controllo delle epidemie", ha detto Wang. All'inizio dell'incontro, Namhong ha ringraziato la Cina per aver fornito alla Cambogia aiuti gratuiti e prestiti agevolati, nonché per l'importazione di prodotti agricoli cambogiani, come banane e altre colture. "Siamo grati per le equipe e le attrezzature mediche fornite dalla Cina alla Cambogia", ha affermato. (segue) (Cip)