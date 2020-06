Cina-Cambogia: riunione Comitato di coordinamento intergovernativo, rafforzato commercio prodotti agricoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia in precedenza aveva ottenuto il permesso di esportare banane fresche in Cina, e ora il paese è autorizzato anche ad esportare mango fresco. Veng Sakhon, ministro cambogiano dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca, era presente alla cerimonia in cui l'accordo è stato firmato. Il ministro ha spiegato che la superficie complessiva dedicata alla piantagione di mango in Cambogia supera i 124,3 mila ettari, mentre il volume di produzione annuale raggiunge 1,44 milioni di tonnellate. Essere in grado di esportare mango sul mercato cinese è un'opportunità molto importante per i coltivatori cambogiani del frutto. Ciò aiuterà l'economia cambogiana e svilupperà ulteriormente i villaggi agricoli nelle aree sottosviluppate. Venti società cambogiane hanno già richiesto l'autorizzazione ad esportare mango verso la Repubblica Popolare Cinese. (Cip)