Ue: Panetta, prevedo politica monetaria accomodante per stimolare crescita e attuare riforme

- Sulla base delle previsioni della Banca centrale europea "prevedo una politica monetaria accomodante per un periodo prolungato al fine di rispettare il nostro mandato. Lo ha detto al quotidiano francese "Le Monde" Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce). "Questa prospettiva offre le condizioni necessarie alle autorità europee e nazionali per stimolare la crescita, condurre le riforme necessarie per migliorare la competitività e uscire da questa crisi in una posizione migliore per far fronte alle future sfide", ha detto Panetta. "Lottiamo contro venti contrari", spiega l'economista, sottolineando la necessità di "prendere delle misure forti per evitare che le condizioni di credito non si irrigidiscano, per stabilizzare l'economia e quindi per reagire dinnanzi all'inflazione che si allontana sempre di più dal nostro obiettivo (2 per cento)". Panetta pone inoltre l'accento sulla necessità di "essere pragmatici" e di tenersi pronti a correggere la politica. In merito all'avanzata del sentimento euroscettico, soprattutto in Italia, l'economista afferma che si tratta di una tendenza "motivata dagli errori fatti durante la crisi finanziaria e più recentemente dalla crisi migratoria". "Oggi – continua – la risposta del coronavirus è differente. Le autorità europee sono state più rapide, più determinate". Il membro della Bce ricorda poi che l'Italia "riceverà delle dotazioni europee provenienti da una emissione di debiti dell'Ue". (Frp)