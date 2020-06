Coronavirus: Marocco, presentata la strategia per gestire le fasi della risposta alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno del Marocco, Abdelouafi Laftit, ha presentato ieri sera a Rabat la strategia integrata del governo per la gestione di tutte le fasi della lotta contro la pandemia da coronavirus. "La strategia adottata dal Regno per arginare la diffusione di Covid-19 si basa su misure volte a preservare la salute pubblica e rafforzare gli aspetti sociali ed economici durante le varie fasi della lotta contro la pandemia, vale a dire dall'inizio della sua emergenza o durante l'attuale periodo caratterizzato dall'attuazione di una progressiva riduzione del contenimento, secondo una visione e chiare decisioni", ha sottolineato Laftit, in risposta a una domanda nella Camera dei rappresentanti. Per quanto riguarda la decisione di raggruppare i casi positivi rilevati in due strutture ospedaliere specializzate a Benslimane e Benguerir, il ministro ha sottolineato che questa azione riflette la necessità di dare la possibilità agli altri ospedali del Regno di curare qualsiasi tipo di malattia, per proteggere i contagiati, i loro familiari e i medici curanti, nonché per ridurre la durata del trattamento, offrendo loro tutte le condizioni di alloggio e di follow-up medico. Questa decisione, ha detto Laftit, potrebbe favorire l'accelerazione di l'attuazione del piano di contenimento. (Mar)