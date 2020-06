Roma: Sileri, blitz contro clan Casamanica, grazie a forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alla Salute e senatore del M5s Pierpaolo Sileri ringrazia le forze dell’ordine per il blitz di questa mattina contro il clan dei Casamonica. “Tra i reati – ricorda Sileri in una nota - associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. La mafia c’è, purtroppo. Ringrazio la Dda e le forze dell’ordine per il gran lavoro fatto con l’operazione ‘Noi proteggiamo Roma’. Le mani sulla città sono state tante, troppe”.(com)