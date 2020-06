Stati generali: Mulè (FI), passerella mediatica a uso e consumo di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Generali sono diventati "un polpettone, una grande passerella mediatica a uso e consumo del presidente del Consiglio piena di nulla". Lo ha detto Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ad Agorà su Rai 3. "È assurdo che non ci sia un esponente del turismo, settore che rappresenta il 13% del Pil, o che non ci sia un piano di riforme da sottoporre agli interlocutori - ha spiegato -. Il concetto è semplice: le opposizioni, Forza Italia in particolare, hanno presentato le proprie proposte tra marzo e aprile, quello che non riusciamo ancora a capire e a conoscere è quali siano le proposte del governo. E in questo ha ragione il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Il problema è che questo governo non ha una rotta, una direzione da seguire. Basta guardare a una politica estera condotta da dilettanti allo sbaraglio: Venezuela, Cina, via della Seta, ad esempio ricordo ancora quando nel 2018 Maduro ringraziava Roma per il sostegno ricevuto. Inutile continuare a dibattere di valigette, il tema centrale è l'incompetenza di chi ci governa".(com)