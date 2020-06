Nigeria: Ue, attacchi e violenze nel nord rappresentano “seria minaccia” per la sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi, i rapimenti e le uccisioni di civili da parte di gruppi armati nel nord della Nigeria, che da fine maggio hanno ucciso oltre 160 persone, tra cui 130 civili, sono intollerabili e rappresentano una seria minaccia per la sicurezza della Nigeria e per quella della regione. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, e del commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. “Il conflitto in corso, la crescente insicurezza alimentare e la pandemia di Covid-19 aumentano significativamente le esigenze umanitarie nel nord-est della Nigeria. Il diritto internazionale umanitario deve essere tutelato e rispettato da tutte le parti in conflitto, in Nigeria e altrove. Il personale civile e umanitario non dovrebbe essere preso di mira e tutte le parti dovrebbero facilitare il passaggio senza ostacoli di aiuti umanitari per i civili bisognosi. L'Ue è al fianco della Nigeria e dei suoi cittadini in questo periodo di crescente violenza e instabilità”, conclude la dichiarazione.(Beb)