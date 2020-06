Coronavirus: Marocco, 92 nuovi casi confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 92 i nuovi casi di contagio da coronavirus e 63 i guariti che sono stati registrati in Marocco nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato ieri il ministero della Salute di Rabat. Questa nuova valutazione porta a 8.885 il numero di contagi nel Regno dopo la dichiarazione del primo caso il 2 marzo scorso e a 7.828 il numero di persone completamente guarite. A dirlo è stato il capo del servizio di malattie epidemiche nella direzione dell'epidemiologia del ministero della Salute, Hind Ezzine, in una dichiarazione alla stampa. Il bilancio delle vittime è fermo a 212, senza morti riportate nelle ultime 24 ore, con un tasso di letalità del 2,4 per cento, ha aggiunto Ezzine, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Map”. (Mar)