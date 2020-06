Mafia: blitz a Castellamare del Golfo (Tp), indagato sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’operazione Cutrara a Castellamare del Golfo (Tp), sono stati inoltre denunciati per vari reati, tutti aggravati dall’aver agevolato Cosa Nostra, 11 persone. I carabinieri, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, hanno perquisito anche l’abitazione e l’ufficio del sindaco del Comune costiero, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Le indagini avrebbero infatti permesso di riscontare "un incontro che il Primo Cittadino ebbe con Domingo Francesco nel giugno del 2019, finalizzato alla sponsorizzazione di un’imprenditrice castellammarese da parte del capo mafia", hanno fatto sapere gli inquirenti. (Ren)