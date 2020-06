Stati Generali: Fapi, Mezzogiorno per Conte non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati generali dell'economia si stanno rilevando "una passerella politica inutile. Prendiamo atto che il Governo non ha un progetto di crescita e sviluppo per il Mezzogiorno". Lo dichiara, in una nota, il presidente della Federazione Autonoma Piccole Imprese, Gino Sciotto. "Se davvero nelle intenzioni di Palazzo Chigi – aggiunge il leader della Fapi - ci fosse stata la volontà di condurre il Paese fuori dalla crisi, si doveva dedicare ampio spazio di discussione, all'interno degli Stati generali, alle tematiche di sviluppo delle regioni meridionali. Evidentemente per il premier Conte il Mezzogiorno non esiste!". "L'Italia – secondo la Fapi - riparte se anche le aree più depresse del Paese diventano dinamiche, per questo sono necessari provvedimenti economici in grado di attrarre nuovi investimenti. Le piccole e medie imprese chiedono al Governo di istituire una No Tax area nelle regioni meridionali, per incentivare nuovi investimenti", conclude Sciotto. (Com)