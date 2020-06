Marocco: emergono gli effetti della pandemia sui conti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono voluti due mesi per vedere il danno del coronavirus sulle finanze pubbliche del Marocco. Il deficit si allarga a 25,5 miliardi di dirham (2,30 miliardi di euro) alla fine di maggio. I primi impatti della pandemia di Covid-19 sulle finanze pubbliche sono ora chiaramente visibili. Il quotidiano finanziario "l'Economiste" riporta che la transizione è stata brusca, con un deficit di bilancio che è aumentato di circa 5 miliardi di dirham in un mese. L'articolo afferma tuttavia che non è consigliabile monitorare l'equilibrio del bilancio statale nel contesto attuale. Il quotidiano rileva che la solidarietà delle imprese e dei marocchini attraverso il loro contributo al fondo di gestione pandemica ha contribuito ad alleviare lo shock della cessazione dell'attività economica sul bilancio dello stato generale. (Mar)