Milano: il cordoglio di Stefano Bruno Galli per la scomparsa di Giulio Giorello

- "In cauda venenum. La coda finale del maledetto coronavirus ci ha portato via anche Giulio Giorello. Un intellettuale che con il suo libero pensiero ha illuminato la cultura italiana, la cultura lombarda e la sua Milano". Lo afferma l'assessore alla. Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli commemora do la scomparsa di Giulio Giorello. "Definirlo solo filosofo o studioso mi sembra irrispettoso per una mente libera e curiosa, fuori dagli schemi, che ci ha raccontato la scienza e la sua filosofia, del corpo e dello spirito, passando dalla psicologia all'antropologia", prosegue Galli evidenziando che "ci ha raccontato la religione e la laicità analizzando il nostro presente e il nostro essere". "Mi piace ricordare Giorello, geniale e originale collega accademico, intellettuale di razza - ricorda Galli - anche per il coraggio con cui ha affrontato a viso aperto il virus, con la voglia di guardare avanti, a 75 anni, per intravvedere il futuro, come faceva sempre. Una preghiera per Giulio e condoglianze a sua moglie, sposata appena tre giorni fa. Requiem". (Com)