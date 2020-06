Giordania: primo paese arabo ad annunciare l'uscita dalla crisi da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Giordania ha rivelato che si trova oggi sulla soglia della "fase di recupero" della nuova epidemia da coronavirus. Amjad Awda Al-Adayleh, ministro per gli affari dell'Informazione in Giordania, ha affermato che il suo paese "si trova oggi alle soglie della fase di ripresa dell'epidemia, per il suo equilibrio tra misure di protezione contro la pandemia e adattamento alle loro ripercussioni, l'ultima delle quali era il piano di aprire settori in base ai casi di contagio. Questo determina le procedure di apertura e chiusura dei settori in base al livello di rischio per la salute", ha spiegato l'agenzia di stampa giordana "Petra". (Res)