Repubblica Ceca-Polonia: protesta per chiedere riapertura confine slesiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 200 cittadini cechi e polacchi hanno manifestato ieri sera sul ponte di Tesin, presso il confine tra i due paesi, per esprimere la loro contrarietà alla decisione di mantenere in vigore le restrizioni agli spostamenti nell'area, nonostante la formale riapertura dei confini. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk. I manifestanti cechi sono anche irritati dal modo in cui il governo di Praga ha informato della decisione. Il confine con la parte polacca della Slesia resta chiuso a causa della perdurante alta concentrazione di contagi da coronavirus, specialmente fra i minatori locali. Coloro che viaggiano verso la Repubblica Ceca da questo voivodato devono ancora dimostrare di essere negativi al virus o sottoporsi a quarantena. (Vap)