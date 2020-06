Corea del Sud: fatturato e utili aziendali in calo nel primo trimestre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato della Corea del Sud è aumentato a 4,5 per cento nel mese di maggio, in forte aumento rispetto ad aprile (3,8 per cento) e ai massimi da gennaio 2010. Lo ha attestato il 10 giugno l’ente statistico ufficiale sudcoreano, Statistics Korea. Il monte dei sussidi di disoccupazione versato in Corea del Sud ha segnato un ulteriore aumento record il mese scorso, sino a toccare il massimo storico assoluto di 1.016 miliardi di won (849 milioni di dollari), in rialzo del 34 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Il dato, pubblicato dal ministero del Lavoro lunedì, 8 giugno, non ha precedenti dall’inizio del programma di assicurazione contro la disoccupazione, introdotto nel paese nel 1995. Il dato mensile prosegue anche la serie negativa in corso dallo scorso febbraio, quando gli stanziamenti per la disoccupazione sono aumentati progressivamente da 781,9 miliardi di won sino alla cifra del mese di maggio. “Riteniamo che questa tendenza proseguirà per un po’ di tempo”, ha dichiarato ieri Kwon Ki-sub, funzionario per le politiche dell’impiego del ministero del Lavoro sudcoreano. “La pandemia di Covid-19 ha innescato una situazione senza precedenti per l’economia mondiale, e da febbraio a maggio molti degli effetti conseguenti hanno interessato il nostro mercato del lavoro. I dati pubblicati ieri rilevano anche un aumento senza precedenti delle domande di sussidio alla disoccupazione: 678mila, in aumento del 34,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (segue) (Git)