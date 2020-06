Usa-Cina: parziale ripristino del traffico aereo dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina autorizzeranno ciascuno quattro voli settimanali tra i due paesi, consentendo così il parziale ripristino del traffico aereo tra le due maggiori economie del Globo. Lo ha annunciato ieri, 15 giugno, il dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, decretando il primo passo verso la revoca delle restrizioni ai viaggi adottate in risposta alla pandemia di coronavirus. Il governo Usa spera ancora che la Cina acconsenta a ripristinare i diritti di volo Usa nell’ambito degli accordi bilaterali in vigore, ha aggiunto ieri il dipartimento dei Trasporti. “Siamo pronti a rispondere con misure reciproche all’autorizzazione di un maggior numero di voli da parte delle compagnie aeree Usa”, recita una nota del dipartimento. Delta Airlines, in particolare, dovrebbe riprendere ad effettuare voli verso la Cina a partire dalla prossima settimana. (Nys)